Беккер подтвердил, что будет тренером Руне

Теги ATP Борис Беккер Хольгер Руне Теннис

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер подтвердил, что будет тренером Хольгера Руне.

«Я немного горжусь тем, что он ко мне обратился. Мы давно на связи. Сейчас это кстати.

Мой график это позволяет, и меня всегда интересовал Хольгер, потому что он играет с такой самоотдачей и темпераментом.

Хольгер пригласил меня на тренировочную неделю в Монте-Карло. Там я долго беседовал с его матерью Анеке и тренером Лапо Бечерини. Теперь мы втроем заботимся о Хольгере. К сожалению, на этой неделе я не мог присутствовать на турнире в Стокгольме из-за уже запланированных встреч.

Но я присоединюсь к команде не позднее турнира в Базеле, а потом поеду с Хольгером в Париж и, надеюсь, помогу ему отобраться на итоговый в Турине. Это важная цель и задача».

По словам Беккера, он будет тренировать Руне до конца сезона, а затем они примут решение о дальнейшем сотрудничестве.

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2 комментария

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David Rigert
откинулся уже? это радует. нормальный мужик Беккер.
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dedpihto59
Ответ David Rigert
откинулся уже? это радует. нормальный мужик Беккер.
Авторитет🤘
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