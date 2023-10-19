Беккер подтвердил, что будет тренером Руне

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» подтвердил, что будет тренером .

«Я немного горжусь тем, что он ко мне обратился. Мы давно на связи. Сейчас это кстати.

Мой график это позволяет, и меня всегда интересовал Хольгер, потому что он играет с такой самоотдачей и темпераментом.

Хольгер пригласил меня на тренировочную неделю в Монте-Карло. Там я долго беседовал с его матерью Анеке и тренером Лапо Бечерини. Теперь мы втроем заботимся о Хольгере. К сожалению, на этой неделе я не мог присутствовать на турнире в Стокгольме из-за уже запланированных встреч.

Но я присоединюсь к команде не позднее турнира в Базеле, а потом поеду с Хольгером в Париж и, надеюсь, помогу ему отобраться на итоговый в Турине. Это важная цель и задача».

По словам Беккера, он будет тренировать Руне до конца сезона, а затем они примут решение о дальнейшем сотрудничестве.

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