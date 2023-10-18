Рууд после поражения в Токио: «Это не то, на что я надеялся, и не то, что мне требовалось»

Теги ATP Rakuten Japan Open Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал поражение во втором круге в Токио.

Он уступил Маркосу Гирону – 3:6, 4:6.

Сейчас Рууд на 295 очков отстает от восьмого места в чемпионской гонке, с которого игрок попадет на итоговый турнир ATP.

«Это не то, на что я надеялся, и не то, что мне требовалось. Но впереди еще несколько турниров, и я постараюсь побороться.

Я старался играть на том же уровне, что и вчера – может быть, не получилось, но так бывает, не всегда получается переключиться между матчами. Мне не удалось достаточно хорошо подготовиться к его игре».

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5 комментариев

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Бен Ротенберг
Не понимаю, почему вообще Каспер выбрал играть в Токио вместо Стокгольма.
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Алексей Иванов
Ответ Григорий Федотов
Шансы на итоговый улетучиваются.. но удачное выступление в Париже может все изменить!!
в Париже шансов ещё меньше. там будет вся элита и ещё пара таких же голодных парней типа Зверева и Фритца, которые тоже хотят на итоговый
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