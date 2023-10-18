Серена Уильямс выпустит мемуары и еще одну книгу

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» выпустит две книги. Она подписала контракт с издательством Random House.

Первой книгой станут мемуары, про которые американка сказала: «Я так долго была сосредоточена только на победах и не осмысляла свою жизнь и карьеру».

Кроме того, Уильямс напишет «правила жизни», основанные на ее опыте борьбы за равноправие, филантропии и бизнеса.

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