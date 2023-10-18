Фриц, Тиафу, Шелтон и Корда сыграют на турнире в Софии, Берреттини – пятый запасной

Теги ATP Адриан Маннарино Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Sofia Open Маттео Берреттини Себастьян Корда Лоренцо Музетти Бен Шелтон Теннис

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Софии, который пройдет 5-11 ноября.

В перенесенном из Тель-Авива турнире планируют выступить:

Пятый в списке запасных – финалист «Уимблдона»-2021 Маттео Берреттини.

Полностью список участников здесь.

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