Фриц, Тиафу, Шелтон и Корда сыграют на турнире в Софии, Берреттини – пятый запасной
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Софии, который пройдет 5-11 ноября.
В перенесенном из Тель-Авива турнире планируют выступить:
- Тэйлор Фриц (10);
- Фрэнсис Тиафу (14);
- Бен Шелтон (19);
- Лоренцо Музетти (20);
- Себастьян Корда (23);
- Адриан Маннарино (24).
Пятый в списке запасных – финалист «Уимблдона»-2021 Маттео Берреттини.
Полностью список участников здесь.
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