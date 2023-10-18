Токио (ATP). Пол играет с Макдональдом, Рууд встретится с Гироном, Шелтон – с Томпсоном, Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала

Теги результаты ATP Rakuten Japan Open Теннис

Аслан Карацев обыграл Фрэнсиса Тиафу.

В понедельник Феликс Оже-Альяссим прошел Александра Вукича, Александр Зверев уступил Джордану Томпсону.

Сетка турнира здесь.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Токио, Япония

16 – 22 октября 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Чжичжэнь Чжан (Китай) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Синтаро Мотидзуки (Япония)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Себастьян Офнер (Австрия)
6:4|6:1
Дата проведения
18 октября, 07.40
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
18 октября, 12.00
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Маккензи Макдональд (США)
Дата проведения
18 октября, 09.40
Онлайн матча

 

Бен Шелтон (США) Джордан Томпсон (Австралия)
Дата проведения
18 октября, 13.30
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Алексей Попырин (Австралия)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

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