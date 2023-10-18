Токио (ATP). Пол играет с Макдональдом, Рууд встретится с Гироном, Шелтон – с Томпсоном, Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала
Аслан Карацев обыграл Фрэнсиса Тиафу.
В понедельник Феликс Оже-Альяссим прошел Александра Вукича, Александр Зверев уступил Джордану Томпсону.
Сетка турнира здесь.
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Токио, Япония
16 – 22 октября 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
- Дата проведения
- 18 октября, 07.40
- Дата проведения
- 18 октября, 12.00
- Дата проведения
- 18 октября, 09.40
- Дата проведения
- 18 октября, 13.30
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
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