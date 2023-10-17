Джокович о том, почему создал PTPA: «Система не позволяет игрокам принимать решения. В 90% случаев они в проигрыше»

Теги Новак Джокович ATP WTA PTPA Теннис

Новак Джокович считает, что игроки недостаточно влияют на решения ATP и WTA.

«Управление и в ATP, и в WTA на 50% зависит от игроков и на 50% – от турниров. И в большинстве случаев возникает конфликт интересов.

Я шесть или семь лет был членом совета игроков и его президентом, так что понимаю, как устроена система. В 90 с лишним процентах случаев игроки оказываются в проигрыше. Почему? Просто потому, что система построена и создана таким образом, что не позволяет игрокам принимать решения.

Есть три представителя от Совета игроков, три человека со стороны турниров и генеральный директор или президент, который не дает голосам разделиться три на три. Но во многих случаях, чтобы добиться существенных изменений, нужно квалифицированное большинство, а чаще всего этого не происходит, поскольку у обеих сторон просто разные интересы.

Вот почему нужна PTPA: она должна поддерживать игроков, потому что на 100% представляет их интересы».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
Нолефапы могут скрыть коммент минусами, да только крыть по факту нечем) Собственно, потому этот профсоюз и остается липовым, как та знаменитая справка
Стасик и его логика. Профсоюз может иметь силу, если у него есть влияние на решения самой атп. Что может быть сделано, когда сама система этого сделать не даёт)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Ответ KMR
Ну кто платит тот и диктует условия. Хотите жить на расслабоне - играйте for fan,а не за миллионы мертвых президентов
Так а что главное в теннисе: турниры, атп или сами игроки?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
Ну, если взялся, то доведёт до конца, Слащавый Федя больше о своих интересах думает, а Рафик вроде как вообще не при делах, Ноле-Велик и здесь
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Ответ KMR
Нет турниров - нет игроков. Игроков десятки тысяч. Любого можно назвать Джоковичем или Надалем на определенном уровне.
Нет игроков - нет ничего. А турниры их создают, переносят, перестают существовать. Выпустите любого на большой корт и увидите, насколько он Джокович или Надаль.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Ответ KMR
Каких мгроков нет? Ну вычеркнем первые 10,20,.. И что нет игроков? Джокович не хотел колоть антикорону и что? Турнир стал менее престижным? Нет! Играли без него
Ну, разумеется, что зависит от количества. Но если вычеркнуть 20 первых игроков по рейтингу, то это совсем другой теннис на ближайшее время. Это если двадцать, а если 100, то тут даже не знаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вегетарианец_
Ответ Stas Salesov
Основан профсоюз был четыре года назад, что сделано полезного за это время? В руководящем совете есть сомнительные личности, одна буквально хейтерка Федерера. Членов среди теннисистов кот наплакал, можете посмотреть к примеру, сколько там на соцсети подписано игроков топ-50))
Рафуля за всю свою карьеру ни слова не сказал в поддержку других игроков, так что и тут мимо.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вегетарианец_
Ответ Stas Salesov
Он обычно молча делом занимается, а не набивает себе цену для удовлетворения чувства собственной важности и исключительности, трепетно взращенных комплексами папы Cрджана
И что же сделал Рафа для других игроков, есть примеры конкретных дел?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ответ Alex Morhan
Так а что главное в теннисе: турниры, атп или сами игроки?)
Нет турниров - нет игроков. Игроков десятки тысяч. Любого можно назвать Джоковичем или Надалем на определенном уровне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ответ Alex Morhan
Нет игроков - нет ничего. А турниры их создают, переносят, перестают существовать. Выпустите любого на большой корт и увидите, насколько он Джокович или Надаль.
Каких мгроков нет? Ну вычеркнем первые 10,20,.. И что нет игроков?
Джокович не хотел колоть антикорону и что? Турнир стал менее престижным? Нет! Играли без него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ответ Alex Morhan
Ну, разумеется, что зависит от количества. Но если вычеркнуть 20 первых игроков по рейтингу, то это совсем другой теннис на ближайшее время. Это если двадцать, а если 100, то тут даже не знаю.
Последние 15 лет были по сути 3 игрока и иногда остальные. 3 игрока забрали 80% турниров. Т.е матчи остальных вы вообще не смотрели?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Ответ KMR
Последние 15 лет были по сути 3 игрока и иногда остальные. 3 игрока забрали 80% турниров. Т.е матчи остальных вы вообще не смотрели?
Остальные это топ-игроки, а не люди с 200-х мест рейтинга, и тут дело не в том, что я или кто-то смотрел, а рейтинги этих просмотров. Очевидно, что никто в здравом уме не позволит не играть двадцати лучшим игрокам в мире, даже не говоря про что-то большее, включая несколько самых больших звёзд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ответ Alex Morhan
Остальные это топ-игроки, а не люди с 200-х мест рейтинга, и тут дело не в том, что я или кто-то смотрел, а рейтинги этих просмотров. Очевидно, что никто в здравом уме не позволит не играть двадцати лучшим игрокам в мире, даже не говоря про что-то большее, включая несколько самых больших звёзд.
Это я условно сказал про минус 10 или 20. Кто поддержит такой порыв Джоковича(диктовку условий) Во времена коронофильства - никто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий