Джокович о том, почему создал PTPA: «Система не позволяет игрокам принимать решения. В 90% случаев они в проигрыше»
Новак Джокович считает, что игроки недостаточно влияют на решения ATP и WTA.
«Управление и в ATP, и в WTA на 50% зависит от игроков и на 50% – от турниров. И в большинстве случаев возникает конфликт интересов.
Я шесть или семь лет был членом совета игроков и его президентом, так что понимаю, как устроена система. В 90 с лишним процентах случаев игроки оказываются в проигрыше. Почему? Просто потому, что система построена и создана таким образом, что не позволяет игрокам принимать решения.
Есть три представителя от Совета игроков, три человека со стороны турниров и генеральный директор или президент, который не дает голосам разделиться три на три. Но во многих случаях, чтобы добиться существенных изменений, нужно квалифицированное большинство, а чаще всего этого не происходит, поскольку у обеих сторон просто разные интересы.
Вот почему нужна PTPA: она должна поддерживать игроков, потому что на 100% представляет их интересы».
Джокович не хотел колоть антикорону и что? Турнир стал менее престижным? Нет! Играли без него