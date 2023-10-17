Бен Шелтон: «В детстве я не любил теннис и не хотел заниматься, мне нравились другие виды спорта»

Теги ATP Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон признался, что в детстве не любил теннис.

«Мое первое воспоминание о теннисе – это момент, когда я был совсем маленьким, и родители дали мне детскую ракетку и шарик, чтобы я впервые поиграл в теннис. Сначала я не любил теннис и не хотел заниматься, мне нравились другие виды спорта. Но я к нему вернулся.

Думаю, я понял, что могу стать профессиональным игроком, наверное, после первой победы в профессиональном матче в Шампейне, штат Иллинойс. Помню, я был удивлен, что мне удалось побороться с соперником с сильным форхендом. Впервые я играл с кем-то, у кого был высокий профессиональный рейтинг, а я всегда превозносил профессиональных теннисистов. Поэтому было удивительно с ними конкурировать и даже стать одним из них».

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