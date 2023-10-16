Зверев проиграл третий матч подряд

Теги ATP Rakuten Japan Open Александр Зверев Джордан Томпсон Теннис

Александр Зверев в первом круге в Токио проиграл Джордану Томпсону – 3:6, 4:6.

Для немца это третье поражение подряд. После титула в Чэнду он выиграл только два матча из пяти.

Томпсон, в свою очередь, второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10. В целом его баланс с десяткой теперь стал 3:16.

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7 комментариев

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Стеф Курри
Я даже хз, походу Зверев без Шлема останется к концу карьеры

На АО он всю карьеру был не очень, а там Джокович в 40+ будет продолжать доминировать, даже не учитываю Медведева, Алькараса, Синнера и Ципу

На РГ его молодые Алькарас/Рууд/Руне будут выкидывать, а еще есть Циципас и вечный Джокович (который топ-2 в истории на грунте после Рафы)

На Уиме он всю карьеру ужасен

Единственное - это ЮСО, лучший его Шлем, но он даже там умудрился люто чокернуть против Тима в год дисквалифицированного серба, барахлящего Медведева и без вошедшего в тур Карася
+3
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+2
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Mish
Ответ zzzeeerrrooo
У Руне сгорит Мастерс Парижа Не забывай Ципаса и Руда Спокойно попадает
Когда сгорают очки это не касается гонки
+2
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+2
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Антон Тимофеев
Хм. Саша решил отдохнуть перед Итоговым?)))
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roentgen
Поражение от Дани вызвало тяжелый психошок и выбило из колеи, хотя тот матч он провел здорово
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LONDON-TOWN
Ответ Антон Тимофеев
Хм. Саша решил отдохнуть перед Итоговым?)))
Он ещё может на итоговый не попасть, он седьмой в гонке, отрыв от 9го места меньше 500 очков, если Фриц выиграет пятисотник в Токио, а Руне 250 в Стокгольме, то они будут ноздря в ноздрю идти уже на этой неделе
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SKA Rostov1992
Ответ Стеф Курри
Я даже хз, походу Зверев без Шлема останется к концу карьеры На АО он всю карьеру был не очень, а там Джокович в 40+ будет продолжать доминировать, даже не учитываю Медведева, Алькараса, Синнера и Ципу На РГ его молодые Алькарас/Рууд/Руне будут выкидывать, а еще есть Циципас и вечный Джокович (который топ-2 в истории на грунте после Рафы) На Уиме он всю карьеру ужасен Единственное - это ЮСО, лучший его Шлем, но он даже там умудрился люто чокернуть против Тима в год дисквалифицированного серба, барахлящего Медведева и без вошедшего в тур Карася
Циципас тоже без шлема будет судя по всему. Вообще поколение Зверева/Циципаса/Медведева/Рублева может остаться с одним шлемом на всех.
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