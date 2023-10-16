Зверев проиграл третий матч подряд

Александр Зверев в первом круге в Токио проиграл Джордану Томпсону – 3:6, 4:6.

Для немца это третье поражение подряд. После титула в Чэнду он выиграл только два матча из пяти.

Томпсон, в свою очередь, второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10. В целом его баланс с десяткой теперь стал 3:16.

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