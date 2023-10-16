Зверев проиграл третий матч подряд
Александр Зверев в первом круге в Токио проиграл Джордану Томпсону – 3:6, 4:6.
Для немца это третье поражение подряд. После титула в Чэнду он выиграл только два матча из пяти.
Томпсон, в свою очередь, второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10. В целом его баланс с десяткой теперь стал 3:16.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
На АО он всю карьеру был не очень, а там Джокович в 40+ будет продолжать доминировать, даже не учитываю Медведева, Алькараса, Синнера и Ципу
На РГ его молодые Алькарас/Рууд/Руне будут выкидывать, а еще есть Циципас и вечный Джокович (который топ-2 в истории на грунте после Рафы)
На Уиме он всю карьеру ужасен
Единственное - это ЮСО, лучший его Шлем, но он даже там умудрился люто чокернуть против Тима в год дисквалифицированного серба, барахлящего Медведева и без вошедшего в тур Карася