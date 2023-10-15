Рублев об ожиданиях от концовки сезона: «Просто продолжу тренироваться, каждый день делать все возможное, чтобы отобраться на итоговый»

Андрей Рублев ответил, какие у него ожидания от концовки сезона.

«Никаких ожиданий, просто продолжу тренироваться, каждый день делать все возможное, чтобы отобраться в Турин, а там посмотрим. У меня еще два турнира. Не знаю, моя цель – отобраться в Турин, так что, надеюсь, я смогу показать отличную игру в Вене и Париже, а там посмотрим, попаду я в Турин или нет, а если попаду, то у меня будет еще один турнир».

Рублев мог квалифицироваться на итоговый турнир уже сегодня, но проиграл в шанхайском финале Хуберту Хуркачу.

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