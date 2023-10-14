Наньчан (WTA). Аванесян и Блинкова сыграют с квалифаерами, Рахимова – с Грачевой
Прошла жеребьевка турнира WTA в Наньчане, который пройдет на следующей неделе.
Камилла Рахимова сыграет с Варварой Грачевой (7), а Диана Шнайдер – с Чжу Линь.
Вера Звонарева поборется Арианной Хартоно, а Валерия Савиных – с Магдой Линетт (2).
Анна Блинкова (6) и Элина Аванесян стартуют матчами против квалифаеров.
Первый номер посева получила Беатрис Хаддад-Майя, которая начнет выступление матчем против Нао Хибино.
Полностью сетка здесь.
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