Наньчан (WTA). Аванесян и Блинкова сыграют с квалифаерами, Рахимова – с Грачевой

Теги Вера Звонарева WTA Валерия Савиных Беатрис Хаддад Майя Jiangxi Open Анна Блинкова Камилла Рахимова Элина Аванесян Диана Шнайдер Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA в Наньчане, который пройдет на следующей неделе.

Камилла Рахимова сыграет с Варварой Грачевой (7), а Диана Шнайдер – с Чжу Линь.

Вера Звонарева поборется Арианной Хартоно, а Валерия Савиных – с Магдой Линетт (2).

Анна Блинкова (6) и Элина Аванесян стартуют матчами против квалифаеров.

Первый номер посева получила Беатрис Хаддад-Майя, которая начнет выступление матчем против Нао Хибино.

Полностью сетка здесь.

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2 комментария

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antonanton_
Опять Рахимова-Грачева, прошло 6 дней
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Наглая Кайса
Опять российское дерби?)))
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