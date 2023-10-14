Димитров проиграл 11 подряд полуфиналов на харде. Сегодня матч с Рублевым, поражение идет за 1.63

В полуфинале в Шанхае Григор Димитров встретится с Андреем Рублевым, который на этом турнире еще не проиграл ни одного сета. У Димитрова ужасная серия – теннисист проиграл 11 полуфиналов на харде подряд.

При этом две последние встречи болгарина с Рублевым на этом покрытии завершились сухими победами россиянина. Сегодня на то, что тренд продолжится, коэффициент 1.63. На победу Димитрова – 2.39.

Рублев не проиграл ни одного сета в Шанхае, победив в 5 из 5 полуфиналах в этом году.

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