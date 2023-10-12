Григор Димитров: «В будущем в теннисе будет больше непредсказуемости»

Григор Димитров прокомментировал возможность второй победы на «Мастерсе».

Он вышел в четвертьфинал в Шанхае, обыграв Карлоса Алькараса. Димитров – чемпион Цинциннати-2017.

«Я бы хотел. Но говорить об этом слишком рано. В этом году было много разных чемпионов – даже на «Мастерсах».

У меня сейчас свой забег, я хочу сосредоточиться на том, что я сам делаю. Кто-то выигрывает, проигрывает – это дело сетки. Моя задача – выходить на корт и показывать свой максимум против любого.

Это подход, к которому я пришел пару лет назад, потому что сейчас все играют хорошо. Если подумать, любой может обыграть любого. И я думаю, в будущем будет больше непредсказуемости.

Турнир необязательно будет выигрывать лучший игрок в сетке. В теннисе же так важны физика, психология и все остальное».