Рублев о том, что остался единственным игроком топ-10 в сетке «Мастерса» в Шанхае: «Чем выше шансы, тем хуже я выступаю»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев высказался о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

«Честно говоря, после US Open я хорошо играю. Я почувствовал это на тренировках. Просто нужно время, чтобы перенести это на турниры. В этом году я в целом здорово играю. Посмотрим, что будет дальше».

Также он прокомментировал то, что остался единственным игроком топ-10 в сетке турнира.

«Чем выше шансы, тем хуже я выступаю. Моему следующему сопернику – Юго [Эмберу] – я проиграл на прошлой неделе. Он очень хорошо играет на этой неделе, победил Стефаноса.

Еще Харри и Григор в моей сетке. Я много раз проигрывал Григору. С Харри никогда не играл, но в этом сезоне он играет потрясающе. Только из-за подачи его сложно обыграть. Так что рано говорить. Своей игрой ребята заслужили быть там, где они есть».

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8 комментариев

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Боддисатва13
Насколько же Андрей адекватен вне корта)
+8
-2
+6
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SaltyRose
Какая кристальная честность :)
+4
0
+4
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Maratik1982
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
ну понятно что ментально он не Медведев , но думаю что и не лузер...что то среднее
+6
-2
+4
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Сергей48
Ну ничего, ответственность чувствуется… а мы поболеем🇷🇺 трофей нужно брать!🏆
+4
-3
+1
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sined2000
Ответ ɔculpa
А Даня прям король менталки)
А кто в туре ментальнее сильнее него кроме Новака и Рафы и возможно Алькараса?( по нему пока мало статистики)
+1
0
+1
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ɔculpa
Ответ Maratik1982
ну понятно что ментально он не Медведев , но думаю что и не лузер...что то среднее
А Даня прям король менталки)
0
0
0
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