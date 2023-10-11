Рублев о том, что остался единственным игроком топ-10 в сетке «Мастерса» в Шанхае: «Чем выше шансы, тем хуже я выступаю»

Андрей Рублев высказался о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

«Честно говоря, после US Open я хорошо играю. Я почувствовал это на тренировках. Просто нужно время, чтобы перенести это на турниры. В этом году я в целом здорово играю. Посмотрим, что будет дальше».

Также он прокомментировал то, что остался единственным игроком топ-10 в сетке турнира.

«Чем выше шансы, тем хуже я выступаю. Моему следующему сопернику – Юго [Эмберу] – я проиграл на прошлой неделе. Он очень хорошо играет на этой неделе, победил Стефаноса.

Еще Харри и Григор в моей сетке. Я много раз проигрывал Григору. С Харри никогда не играл, но в этом сезоне он играет потрясающе. Только из-за подачи его сложно обыграть. Так что рано говорить. Своей игрой ребята заслужили быть там, где они есть».

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