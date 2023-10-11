Рублев девятый раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев в Шанхае обыграл №12 Томми Пола – 7:5, 7:5.

Теперь его баланс в матчах с Полом составляет 5:1. Кроме того, он улучшил статистику во встречах с топ-20 – теперь баланс 45:51.

Россиянин девятый раз вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс». Он пять раз выходил в полуфинал, трижды – в финал и один раз брал титул.

Теперь Рублев встретится с Юго Эмбером.

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