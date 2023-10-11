Рублев девятый раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Юго Эмбер Теннис

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев в Шанхае обыграл №12 Томми Пола – 7:5, 7:5.

Теперь его баланс в матчах с Полом составляет 5:1. Кроме того, он улучшил статистику во встречах с топ-20 – теперь баланс 45:51.

Россиянин девятый раз вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс». Он пять раз выходил в полуфинал, трижды – в финал и один раз брал титул.

Теперь Рублев встретится с Юго Эмбером.

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6 комментариев

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Godare88
Все топы повылетали, надо брать второй Мастерс, стопудово отбираться на итоговый и становиться 4-ым в мире. Но для начала отомстить Умберу.
+12
0
+12
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Сергей48
Андрей, с заслуженной победой✌️🇷🇺 Уверенно закрыл американца! С таким настроем можно и титул брать✊🏆🎾
+8
-1
+7
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dedpihto59
Ждём 🏆💪‼️
+5
0
+5
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Генадий Адамов
Ответ Сергей48
Андрей, с заслуженной победой✌️🇷🇺 Уверенно закрыл американца! С таким настроем можно и титул брать✊🏆🎾
Надо
+3
0
+3
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Leo Bonart
Курс Рубля крепчает!
Но задача прежняя: надо выиграть следующий матч!
+2
0
+2
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Сергей48
Ответ Генадий Адамов
Надо
Надо🇷🇺😁
+1
0
+1
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