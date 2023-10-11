Надаль об участии в Australian Open: «Я тренируюсь каждый день и усердно работаю, чтобы как можно скорее вернуться💪🏻😉»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Крэйг Тайли Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал слухи о своем участии в Australian Open.

Сегодня глава Tennis Australia Крэйг Тайли объявил, что Надаль сыграет на турнире, но позже представитель Надаля опроверг его слова.

«Я ценю вотум доверия от Australian Open… Я тренируюсь каждый день и усердно работаю, чтобы как можно скорее вернуться💪🏻😉, – написал Надаль.

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13 комментариев

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Это одержимость )
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Ночная Фурия
Ответ андрей быцюк
напомни кто последний чемпион РГ?
Джокович, а что?
Третий карьерный, кстати, сделал на РГ, единственный в истории.
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LechK1nG
Ответ андрей быцюк
напомни кто последний чемпион РГ?
Через 2.5 месяца тебя видать нужно будет поздравить с новым, для тебя, 2023 годом, раз ты до сих пор в 2022 живёшь.
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Jefri AG
В следующем году даже на грунте будет отлетать во вторых-третьих кругах. Завершил бы уже карьеру и не смешил народ.
+11
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Евгений Фабиянчук
Ответ Stas Salesov
Лучше не надо))
Надо, Стасик, надо))
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Зорькин
Ответ Хозяин патриотов
Аж за 3 месяца до АО начал подготовку. Серьезный настрой👀🏆👍
Чтобы в первом круге АО сыграть с Карасём.
Думаю это будет один из главных матчей первого круга, может быть даже на Центральный корт поставят. :))
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S.Graf
А одержимый Джокович, да?
"Муму - оно и в Африке Муму"©
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андрей быцюк
Ответ Jefri AG
В следующем году даже на грунте будет отлетать во вторых-третьих кругах. Завершил бы уже карьеру и не смешил народ.
напомни кто последний чемпион РГ?
+3
-2
+1
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Верховенский1990
Ответ андрей быцюк
напомни кто последний чемпион РГ?
Густаво Куэртен.
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Хозяин патриотов
Аж за 3 месяца до АО начал подготовку. Серьезный настрой👀🏆👍
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-3
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Евгений Фабиянчук
«Что же ты ищешь, Жопик в бандане,
В этой забытой грунтом стране…»(с)
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