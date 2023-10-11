Надаль об участии в Australian Open: «Я тренируюсь каждый день и усердно работаю, чтобы как можно скорее вернуться💪🏻😉»
Рафаэль Надаль прокомментировал слухи о своем участии в Australian Open.
Сегодня глава Tennis Australia Крэйг Тайли объявил, что Надаль сыграет на турнире, но позже представитель Надаля опроверг его слова.
«Я ценю вотум доверия от Australian Open… Я тренируюсь каждый день и усердно работаю, чтобы как можно скорее вернуться💪🏻😉, – написал Надаль.
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Третий карьерный, кстати, сделал на РГ, единственный в истории.
Думаю это будет один из главных матчей первого круга, может быть даже на Центральный корт поставят. :))
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В этой забытой грунтом стране…»(с)