Крэйг Тайли: «Надаль подтвердил, что сыграет на Australian Open»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Крэйг Тайли Ник Кириос Теннис

Крэйг Тайли объявил, что Рафаэль Надаль сыграет на Australian Open-2024.

Испанец не играет с января из-за травмы бедра. Недавно он вернулся к тренировкам на корте.

«Мы ждем возвращения тех чемпионов, которые не играли у нас последние пару лет.

Эксклюзивно могу сообщить, что Рафа вернется. Он отсутствовал большую часть года, и на днях в нашем разговоре он подтвердил, что вернется. Мы очень рады, это здорово.

И мы знаем, что Ник тренируется, поэтому тоже ждем его возвращения», – сказал директор Australian Open.

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2 комментария

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Guillermo
Я в него не верю. Даже на Ролан Гарос.
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