В команде Надаля назвали преждевременными слова Тайли об его участии в Australian Open

‎В команде Рафаэля Надаля опровергли слова Крэйга Тайли о том, что испанец точно сыграет на Australian Open-2024.

«Мы видели эту новость, но на сегодняшний день не можем ее подтвердить. Пока ничего еще точно не ясно. Мы не называли дату возвращения, потому что просто ее не знаем. Рафа только начал тренироваться», – сказал представитель Надаля.

Журналист Стюарт Фрейзер предположил, что новость об участии Надаля была нужна организаторам для подогревания интереса к покупке билетов.

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