В команде Надаля назвали преждевременными слова Тайли об его участии в Australian Open

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Крэйг Тайли Теннис

‎В команде Рафаэля Надаля опровергли слова Крэйга Тайли о том, что испанец точно сыграет на Australian Open-2024.

«Мы видели эту новость, но на сегодняшний день не можем ее подтвердить. Пока ничего еще точно не ясно. Мы не называли дату возвращения, потому что просто ее не знаем. Рафа только начал тренироваться», – сказал представитель Надаля.

Журналист Стюарт Фрейзер предположил, что новость об участии Надаля была нужна организаторам для подогревания интереса к покупке билетов.

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2 комментария

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Прямо как фигуристки, не заканчивают карьеры, а всего лишь приостанавливают)
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dedpihto59
Не усидит дома🤷‍♀️‼️
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