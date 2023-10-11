ATP перенесет турнир в Израиле из-за боевых действий

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Испанское издание El Comercio сообщает, что турнир в Тель-Авиве в этом году не состоится. Он запланирован на неделе с 5 ноября.

По данным издания, его перенесут в Софию. Болгарские организаторы перебили предложение испанского Хихона в размере 325 000 евро.

В субботу, 7 октября, палестинские боевики из группировки ХАМАС атаковали Израиль, в результате чего были убиты более 1200 человек, ранения получили 2 400 человек, сотни были похищены, включая граждан других стран.

Израиль в ответ начал наносить удары по территории Палестины, в результате которых погибли больше 1000 человек, а около 5 тысяч получили ранения.

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2 комментария

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sedric
У болгар сегодня двойной праздник. Лично знаю людей, которые по этому поводу опрокинут стопочку.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ sedric
У болгар сегодня двойной праздник. Лично знаю людей, которые по этому поводу опрокинут стопочку.
🤣
0
0
0
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