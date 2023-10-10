Звонарева в матче с Кудерметовой впервые с 2021-го обыграла соперницу из топ-20

Теги Вера Звонарева WTA Вероника Кудерметова Zhengzhou Open Теннис

369-я ракетка мира Вера Звонарева победила №17 Веронику Кудерметову в первом круге в Чжэнчжоу – 6:2, 7:6(5).

Во втором сете Звонарева трижды делала брейк, но Кудерметова их отыграла.

Это первая победа Звонаревой над соперницей из топ-20 с мая 2021-го. Она прервала серию из семи поражений.

Звонарева пробилась в основную сетку через квалификацию, где ушла с двух матчболов в финале против Тимеа Бабош.

За выход в четвертьфинал она поборется с Ангелиной Калининой.

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1 комментарий

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Сергей48
Вот это отличная новость! ✌️Вера супер 👌 Уже до соперниц из 20-ки добралась!😁 На очереди 10-ка?😉
+2
-2
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