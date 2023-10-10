Звонарева в матче с Кудерметовой впервые с 2021-го обыграла соперницу из топ-20

369-я ракетка мира победила №17 в первом круге в Чжэнчжоу – 6:2, 7:6(5).

Во втором сете Звонарева трижды делала брейк, но Кудерметова их отыграла.

Это первая победа Звонаревой над соперницей из топ-20 с мая 2021-го. Она прервала серию из семи поражений.

Звонарева пробилась в основную сетку через квалификацию, где ушла с двух матчболов в финале против Тимеа Бабош.

За выход в четвертьфинал она поборется с Ангелиной Калининой.

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