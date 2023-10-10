Остапенко сделала 72 невынужденных ошибки и проиграла 569-й ракетке мира. У ее соперницы был первый матч против топ-200

569-я ракетка мира Дайен Бек (WC) победила №13 Алену Остапенко в первом круге в Сеуле – 3:6, 6:1, 7:6(4).

За сегодняшний матч Бек выиграла 105 очков, 72 из них – невынужденные ошибки Остапенко.

В решающем сете кореянка отыграла подачу на матч при счете 3:5 и ушла с матчбола на своей подаче при счете 5:6.

Бек впервые выиграла матч на турнире WTA. Она второй раз выступает в WTA-туре: в прошлом году на этом турнире она пробилась через квалификацию, куда получила wild card, и выбыла в первом круге.

Также у Бек есть две победы за сборную в Кубке Билли Джин Кинг.

Остапенко – соперница с самым высоким рейтингом, с которой встречалась Бек. До этого она ни разу не играла ни с кем из топ-200, и ее лучшая победа была над №218 Линой Глушко.

Теперь кореянка поборется с Кларой Бюрель.

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