Павлюченкова третий раз в карьере выиграла матч, повесив две баранки

разгромила в первом круге в Гонконге – 6:0, 6:0. Матч продлился 49 минут.

За карьеру Павлюченкова повесила соперницам 63 баранки, в том числе 56 на уровне WTA.

Она трижды выигрывала, отдав ни гейма. Помимо сегодняшнего матча, это победа над Татьяной Марией в Страсбурге в 2018-м и над в Монтеррее в 2019-м.

Теперь Павлюченкова поборется с Беатрис Хаддад Майей или Александрой Саснович.

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