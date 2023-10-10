Павлюченкова третий раз в карьере выиграла матч, повесив две баранки
Анастасия Павлюченкова разгромила Яну Фетт в первом круге в Гонконге – 6:0, 6:0. Матч продлился 49 минут.
За карьеру Павлюченкова повесила соперницам 63 баранки, в том числе 56 на уровне WTA.
Она трижды выигрывала, отдав ни гейма. Помимо сегодняшнего матча, это победа над Татьяной Марией в Страсбурге в 2018-м и над Иваной Йорович в Монтеррее в 2019-м.
Теперь Павлюченкова поборется с Беатрис Хаддад Майей или Александрой Саснович.
Последний титул Анастасии на харде, был именно в Гонконге, в далёком 2017 году, где она сумела взять этот самый трофей 🏆
Анастасия конечно же пока не вышла на свой пик, после травмы.
Да и Фетт считаю ниже классом той же Анастасии, которая в итоге и не испытала проблем с такой соперницей, но 6-0, 6-0💪😁
Гонконг действительно значимый для Анастасии турнир и хотелось ей пожелать, позитивного результата по его итогам🤝😁