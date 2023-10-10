Павлюченкова третий раз в карьере выиграла матч, повесив две баранки

Теги Анастасия Павлюченкова Татьяна Мария Prudential Hong Kong Tennis Open Яна Фетт Ивана Йорович Теннис

Анастасия Павлюченкова разгромила Яну Фетт в первом круге в Гонконге – 6:0, 6:0. Матч продлился 49 минут.

За карьеру Павлюченкова повесила соперницам 63 баранки, в том числе 56 на уровне WTA.

Она трижды выигрывала, отдав ни гейма. Помимо сегодняшнего матча, это победа над Татьяной Марией в Страсбурге в 2018-м и над Иваной Йорович в Монтеррее в 2019-м.

Теперь Павлюченкова поборется с Беатрис Хаддад Майей или Александрой Саснович.

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5 комментариев

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Сергей48
Анастасия Павлюченкова с победой!🇷🇺💪 Две баранки-это круто конечно😁
Последний титул Анастасии на харде, был именно в Гонконге, в далёком 2017 году, где она сумела взять этот самый трофей 🏆

Анастасия конечно же пока не вышла на свой пик, после травмы.
Да и Фетт считаю ниже классом той же Анастасии, которая в итоге и не испытала проблем с такой соперницей, но 6-0, 6-0💪😁

Гонконг действительно значимый для Анастасии турнир и хотелось ей пожелать, позитивного результата по его итогам🤝😁
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Сергей Орлов
Ответ Великий Алонсо
Павлюченкова на своих любимых водокачках хорошо играет, у неё куча титулов и почти все категории 250.
Сколько у тебя титулов, чемпион бани?)
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dedpihto59
Ай малаца‼️
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инок
Браво Анастасия! Отлично поддержала движение российской теннисной команды в Гонконге.
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