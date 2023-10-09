Шварцман впервые за полтора года обыграл соперника из топ-10
130-я ракетка мира Диего Шварцман в третьем круге «Мастерса» в Шанхае обыграл №8 Тэйлора Фрица – 6:4, 3:6, 7:6(5). В решающей партии аргентинец отыграл подачу на матч.
Шварцман прервал 11-матчевую серию поражений от десятки и одержал первую победу с весны-2022. Теперь его баланс против соперников такого уровня составляет 13:53.
Дальше экс-восьмая ракетка мира сыграет с Николосом Харри или Лоренцо Сонего.
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