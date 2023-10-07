Коко Гауфф: «Надеюсь на «Большой шлем» в следующем сезоне. Это отличная цель»

Теги WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала завершение серии из 16 побед подряд.

Чемпионка US Open проиграла Иге Швентек в полуфинале в Пекине – 2:6, 3:6.

«Я очень горжусь собой. Надеюсь, в следующем году я продолжу выступать так же стабильно. Может быть, не буду выигрывать 16 матчей подряд, но у меня будут победы, тысячники, титулы. И я надеюсь на «Большой шлем». Это отличная цель».

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