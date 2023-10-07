Ига Швентек: «Кажется, что я снова играю с ощущением свободы. У меня такого давно не было»

Ига Швентек прокомментировала выход в финал в Пекине.

Она прервала 16-матчевую серию побед Коко Гауфф – 6:2, 6:3.

«Кажется, что я снова играю с ощущением свободы. У меня такого давно не было.

Я до конца карьеры запомню, что даже когда приходят тяжелые времена, в разуме все это можно преодолеть. Упорная работа позволяет этого достичь.

Я рада, что поменяла настрой после US Open. Надеюсь, я смогу его как можно дольше удерживать», – сказала полька в интервью после матча.

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