Ига Швентек: «Кажется, что я снова играю с ощущением свободы. У меня такого давно не было»

Теги WTA China Open Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала выход в финал в Пекине.

Она прервала 16-матчевую серию побед Коко Гауфф – 6:2, 6:3.

«Кажется, что я снова играю с ощущением свободы. У меня такого давно не было.

Я до конца карьеры запомню, что даже когда приходят тяжелые времена, в разуме все это можно преодолеть. Упорная работа позволяет этого достичь.

Я рада, что поменяла настрой после US Open. Надеюсь, я смогу его как можно дольше удерживать», – сказала полька в интервью после матча.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nottingham Forest
вперед Ига, пора возвращать свое законное первое место в рейтинге и ставить на место всяких выскочек
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kihiro
Вот хейтят тут Игу, а на деле человек заслуженно был номер один, удачи в финале!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий