Швентек прервала 16-матчевую серию побед Гауфф
Вторая ракетка мира Ига Швентек в полуфинале в Пекине обыграла Коко Гауфф – 6:2, 6:3.
Полька прервала 16-матчевую серию побед Гауфф, включавшую в себя титулы в Цинциннати и на US Open.
Швентек вышла в седьмой финал в этом сезоне. За 16-й в карьере титул она поборется с Людмилой Самсоновой или Еленой Рыбакиной.
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Ее оборонительный теннис это не путь лидерства
Он вывозит если есть хорошая физика и соперник ошибается ( привет Саболенко в финале US)
Слишком много ЕСЛИ для того пиара , который сейчас идет в сторону американки
Не лидер и ей не будет
В финале хочется увидеть Рыбку и ее победу