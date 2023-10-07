Швентек прервала 16-матчевую серию побед Гауфф

Теги WTA China Open Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Вторая ракетка мира Ига Швентек в полуфинале в Пекине обыграла Коко Гауфф – 6:2, 6:3.

Полька прервала 16-матчевую серию побед Гауфф, включавшую в себя титулы в Цинциннати и на US Open.

Швентек вышла в седьмой финал в этом сезоне. За 16-й в карьере титул она поборется с Людмилой Самсоновой или Еленой Рыбакиной.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
melmi
Хоть и не люблю Игу , но Гауфф нравится еще меньше
Ее оборонительный теннис это не путь лидерства
Он вывозит если есть хорошая физика и соперник ошибается ( привет Саболенко в финале US)
Слишком много ЕСЛИ для того пиара , который сейчас идет в сторону американки
Не лидер и ей не будет
В финале хочется увидеть Рыбку и ее победу
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий