Швентек прервала 16-матчевую серию побед Гауфф

Вторая ракетка мира в полуфинале в Пекине обыграла – 6:2, 6:3.

Полька прервала 16-матчевую серию побед Гауфф, включавшую в себя титулы в Цинциннати и на .

Швентек вышла в седьмой финал в этом сезоне. За 16-й в карьере титул она поборется с или .

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