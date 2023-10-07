Сестра Руне: «Об угрозах в мой адрес и адрес моей семьи я сообщала и буду сообщать полиции»

Сестра Хольгера Руне рассказала об угрозах в интернете.

Альма Руне высказалась о них в сторис.

«Прямо скажу – об угрозах в мой адрес и адрес моей семьи я сообщала и буду сообщать полиции.

И учитывайте, что последствия не будут мягче только из-за того, что это происходит в интернете.

Что касается других ядовитых сообщений... Пожалуйста, не трудно же постараться быть приятными людьми».

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