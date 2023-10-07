Сестра Руне: «Об угрозах в мой адрес и адрес моей семьи я сообщала и буду сообщать полиции»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Сестра Хольгера Руне рассказала об угрозах в интернете.

Альма Руне высказалась о них в сторис.

«Прямо скажу – об угрозах в мой адрес и адрес моей семьи я сообщала и буду сообщать полиции.

И учитывайте, что последствия не будут мягче только из-за того, что это происходит в интернете.

Что касается других ядовитых сообщений... Пожалуйста, не трудно же постараться быть приятными людьми».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
C_Urala
Ачуметь какая новость!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rustam1105
А что случилось? Почему ей угрожают?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий