Оже-Альяссим с марта не выигрывал два матча подряд

выбыл во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Он уступил Мартону Фучовичу – 6:7(3), 6:4, 3:6.

У канадца три победы в последних 15 матчах. Он не выигрывал дважды подряд с мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где дошел до четвертьфинала.

В целом в 2023-м Оже-Альяссим выиграл 14 матчей из 31.

В этом сезоне Оже-Альяссим испытывал проблемы с левым коленом. Из-за них он снялся с нескольких турниров и не выступал между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе