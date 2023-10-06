Оже-Альяссим с марта не выигрывал два матча подряд

Теги ATP Shanghai Rolex Masters BNP Paribas Open Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим выбыл во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Он уступил Мартону Фучовичу – 6:7(3), 6:4, 3:6.

У канадца три победы в последних 15 матчах. Он не выигрывал дважды подряд с мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где дошел до четвертьфинала.

В целом в 2023-м Оже-Альяссим выиграл 14 матчей из 31.

В этом сезоне Оже-Альяссим испытывал проблемы с левым коленом. Из-за них он снялся с нескольких турниров и не выступал между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном».

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1 комментарий

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Drob003
Какие-то метаморфозы у Феликса. По сути должен быть топовым теннисистом, на уровне Медведева и Синнера, но что-то его лихорадит. Может дядя Надаля его заколдовал🤔
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