Качмазов об академиях в Европе: «Больше четырех месяцев нигде не смог задержаться»

276-я ракетка мира Алибек Качмазов рассказал о проблемах с поиском базы в Европе.

– Был полгода в Испании: понял, что мне не во всем подходит их позиция в том, как играть в теннис. Они больше грунтовики, хоть и навязывают активный теннис. Я все равно люблю больше выходить к сетке или идти к ней с подачи, много переводить по линиям, рисковать – для них это очень часто неприемлемо.

– Ну да, этакие бейслайнеры.

– Да, у них редко можно заметить тренировку с лета. Как бы ко всем индивидуально там ни старались подходить, это все равно одна школа – играть много сзади. Плюс они почти круглый год, только если игрок не готовится к хардовому турниру, тренируются на грунте. Покрытие я не то чтобы не люблю, но больше нравится играть на закрытом или открытом харде.

Во Франции чуть по-другому, но по каким-то причинам в Европе больше четырех месяцев так и не смог задержаться. Конечно, где бы я ни был, везде мне что-то дали. И это точно не зря. Все привнесли свой вклад.

– А где конкретно были в Испании и Франции?

– В академии Карлоса Мартинеса – экс-тренера Даши Касаткиной. Он очень крутой специалист, но, помимо него и еще пары тренеров, к сожалению, там не было такого человека, который бы меня зацепил. И поскольку Карлос очень занятой – у него все время были то выезды с Касаткиной, то потом работа с Кларой Таусон – очень тяжело его было поймать.

Во Франции задержался у Жо-Вильфреда Тсонга в All in Academy. Там достаточно много игроков, начиная с Люки Пуя, Юго Эмбера – в общем, все французы. Проблема в том, что два-три крутых тренера академии уже разобраны такими же крутыми игроками. Так что последние два месяца я работаю с Владимиром Волчковым – это уже третий наш турнир после ATP 250 в Чэнду и «Челленджера» в Гуанчжоу, – сказал Качмазов в интервью «Чемпионату».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе