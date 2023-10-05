Монфис и Каррено-Буста заявились на «Мастерс» в Париже по защищенному рейтингу, Сафиуллин – восьмой запасной

Теги Гаэль Монфис ATP Rolex Paris Masters Пабло Каррено-Буста Аслан Карацев Роман Сафиуллин Теннис

Стала известна заявка «Мастерса» в Париже, который стартует 30 октября.

На него автоматически заявлены все игроки топ-42, включая травмированного Дениса Шаповалова.

Два игрока заявились на турнир по защищенному рейтингу: это Гаэль Монфис и Пабло Каррено-Буста.

Роман Сафиуллин – восьмой в списке запасных, Аслан Карацев – 10-й.

Полностью список здесь.

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