Мирра Андреева вела сет и брейк у Рыбакиной и проиграла 10 из 11 следующих геймов
16-летняя Мирра Андреева в третьем круге турнира в Пекине проиграла пятой ракетке мира Елене Рыбакиной – 6:2, 4:6, 1:6.
Во втором сете Андреева вела с брейком 4:2, но после этого проиграла 10 из 11 геймов. Единственный она выиграла при счете 0:5 в третьей партии.
Теперь ее баланс против соперниц из топ-10 составляет 0:4.
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Стабильно проходит квалификации всех крупнейших турниров, стабильно на них же проходит первые круги. Ни одного настоящего провала, ни разу не проиграла два матча подряд. Почти все проигрыши только топам.
Когда она легко выиграла первый сет и имела брейкпоинты в первом гейме второго, я подумала о том, что такая быстрая победа над Рыбакиной ей сейчас не нужна. Слишком взлетит у себя в голове.
получили три сета и + -
Ту же картину