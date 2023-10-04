Мирра Андреева вела сет и брейк у Рыбакиной и проиграла 10 из 11 следующих геймов

Теги Елена Рыбакина Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева в третьем круге турнира в Пекине проиграла пятой ракетке мира Елене Рыбакиной – 6:2, 4:6, 1:6.

Во втором сете Андреева вела с брейком 4:2, но после этого проиграла 10 из 11 геймов. Единственный она выиграла при счете 0:5 в третьей партии.

Теперь ее баланс против соперниц из топ-10 составляет 0:4.

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27 комментариев

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Syndycate
Будем честны, это не она вела, а Рыбакина каждый второй удар лупила в аут или в сетку, потом перестала ошибаться и вот результат
+21
-5
+16
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Григорий Шутров
Хорошо играла Мирра. В начале года говорили, что Рыбакина, Швентек и Соболенко круче остального тура на голову. Чтобы обыгрывать 20ку нужен определенный уровень, 10ку другой уровень, а 5ку совсем другой
+9
0
+9
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costa0545
Отлично, спустили с небес)))
+12
-6
+6
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Другая_
Ответ Stas Salesov
Смешно, что ее считают тут восходящей звездой, пока ничего такого вообще не видно, просто удачные расклады в нестабильном текущем туре позволяют временами проходить дальше
Типичное обесценивание. Шикарный дебютный сезон для 16-летней теннисистки. Она на две головы выше своих ровесниц, следующие две девочки её возраста находятся в конце первой сотни, при этом они тоже довольно перспективны.
Стабильно проходит квалификации всех крупнейших турниров, стабильно на них же проходит первые круги. Ни одного настоящего провала, ни разу не проиграла два матча подряд. Почти все проигрыши только топам.
+7
-2
+5
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Александр Кратюк
Ответ Syndycate
Будем честны, это не она вела, а Рыбакина каждый второй удар лупила в аут или в сетку, потом перестала ошибаться и вот результат
ты где игру смотрел? Ошибки были но ни каждый второй удар в аут.
+9
-5
+4
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Мирослав Холод
Ответ ivan 07
Очень хорошо играла полтора сета. Дальше физики не хватила , подсела в оборону в итоге проигрыш.
А потом ты пришел и 😂😂😂😂🥲😂😂😂😂
+4
-1
+3
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Dottore
С Победой, Елена Рыбакина!!!
+4
-1
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ribikorto
Один брейк-поинт все решил. Дальше уже Елена поймала свою игру, а Мирра начала плыть, оправившись только к счету 0:4 в третьем сете. Будет уроком, на топ-уровне нельзя так проседать. А с соперницами уровня Рыбакиной особенно.
+3
-1
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Alexander Blem
Обидно.Ну ниче молодая ещё.Опыта наберётся и будет выигрывать такие матчи.
+3
-2
+1
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Мирослав Холод
Ответ Любовь Васильева
Согласна с вами,я уже писала,что по моим наблюдениям,у Мирры слабая сердечная мышца,она начинает задыхаться уже в середине 1-го сета,а от одышки пропадает и возможность сильных ударов,и дело не в опыте,что я не отрицаю,но нужно хорошего физио,тренировать сердечную мышцу,выносливость,вспомните Возняцки - у нее папа бывший футболист,а уж он-то знал,как тренировать сердце,чтобы игрок мог вынести такие физические нагрузки,тем более,что теннис все больше становится силовым,не будет повышать выносливость - не сможет дальше играть, пока скидку делают на возраст,но,думаю,раз ввязалась в драку,так дерись, иначе путь Бушар и Радукану ... на ошибках соперницы далеко не уедешь...
мне милдронат помогает
+2
-1
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Другая_
Мирра молодец, вот бы ещё попробовать турнир в Гонконге зацепить) Тогда сезон станет идеальнее некуда. Тут бы все равно проиграла, не сегодня, так завтра.

Когда она легко выиграла первый сет и имела брейкпоинты в первом гейме второго, я подумала о том, что такая быстрая победа над Рыбакиной ей сейчас не нужна. Слишком взлетит у себя в голове.
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Диономис
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Мирослав Холод
Ответ Syndycate
Смотрел, в первом сете так и было, показательный счет 2:6, Мирре даже особо делать ничего не приходилось, Лена сама все отдавала
Вон уже первый эгсперд с тобой не согласен😂😂
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Любовь Васильева
Ответ Syndycate
Будем честны, это не она вела, а Рыбакина каждый второй удар лупила в аут или в сетку, потом перестала ошибаться и вот результат
Согласна с вами,я уже писала,что по моим наблюдениям,у Мирры слабая сердечная мышца,она начинает задыхаться уже в середине 1-го сета,а от одышки пропадает и возможность сильных ударов,и дело не в опыте,что я не отрицаю,но нужно хорошего физио,тренировать сердечную мышцу,выносливость,вспомните Возняцки - у нее папа бывший футболист,а уж он-то знал,как тренировать сердце,чтобы игрок мог вынести такие физические нагрузки,тем более,что теннис все больше становится силовым,не будет повышать выносливость - не сможет дальше играть, пока скидку делают на возраст,но,думаю,раз ввязалась в драку,так дерись, иначе путь Бушар и Радукану ... на ошибках соперницы далеко не уедешь...
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Syndycate
Ответ Мирослав Холод
Вон уже первый эгсперд с тобой не согласен😂😂
😂
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f0rz
Ответ Любовь Васильева
Согласна с вами,я уже писала,что по моим наблюдениям,у Мирры слабая сердечная мышца,она начинает задыхаться уже в середине 1-го сета,а от одышки пропадает и возможность сильных ударов,и дело не в опыте,что я не отрицаю,но нужно хорошего физио,тренировать сердечную мышцу,выносливость,вспомните Возняцки - у нее папа бывший футболист,а уж он-то знал,как тренировать сердце,чтобы игрок мог вынести такие физические нагрузки,тем более,что теннис все больше становится силовым,не будет повышать выносливость - не сможет дальше играть, пока скидку делают на возраст,но,думаю,раз ввязалась в драку,так дерись, иначе путь Бушар и Радукану ... на ошибках соперницы далеко не уедешь...
Интересная теория, но честно говоря не заметил, что она выдыхается. Скорее теряет концентрацию
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ivan 07
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Очень хорошо играла полтора сета. Дальше физики не хватила , подсела в оборону в итоге проигрыш.
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f0rz
Ответ Другая_
Типичное обесценивание. Шикарный дебютный сезон для 16-летней теннисистки. Она на две головы выше своих ровесниц, следующие две девочки её возраста находятся в конце первой сотни, при этом они тоже довольно перспективны. Стабильно проходит квалификации всех крупнейших турниров, стабильно на них же проходит первые круги. Ни одного настоящего провала, ни разу не проиграла два матча подряд. Почти все проигрыши только топам.
Технически, это 139 (Фрухвиртова) и 178 (Корнеева), но в целом да, прямо сейчас она вместе с Гоф и Носковой одна из лидеров поколения тинейджеров в целом
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Мирослав Холод
вместо обычных 6-3 6-3 в пользу Лены
получили три сета и + -
Ту же картину
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