Мирра Андреева вела сет и брейк у Рыбакиной и проиграла 10 из 11 следующих геймов

16-летняя в третьем круге турнира в Пекине проиграла пятой ракетке мира – 6:2, 4:6, 1:6.

Во втором сете Андреева вела с брейком 4:2, но после этого проиграла 10 из 11 геймов. Единственный она выиграла при счете 0:5 в третьей партии.

Теперь ее баланс против соперниц из топ-10 составляет 0:4.

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