Ига Швентек: «Моя жизнь гармоничнее, когда я читаю. И мне нравится мысленно погружаться в другой мир»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек объяснила, почему уделяет особое внимание чтению.

В начале года она запустила челлендж «12 книг за год или больше: читаем вместе с Игой».

«Мне показалось, что люди перестали читать, потому что сейчас столько других вариантов. Многие дети все время сидят в соцсетях, на ютубе или просто в интернете. Я хочу показать им другой подход и другой способ провести время. В каком-то смысле я убеждаю молодых людей больше читать.

Мне кажется, моя жизнь гармоничнее, когда я читаю, и это отличный способ провести свободное время. Мне нравится уходить мыслями в другой мир. Для меня это словно путешествие».

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7 комментариев

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Stas Salesov
Интересно, может ли новая первая ракетка читать что-то сложнее, чем меню в ресторане
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TennisForever
И тут решила поумничать))
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Lanw1
Ига молодчинка
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Ответ Stas Salesov
Интересно, может ли новая первая ракетка читать что-то сложнее, чем меню в ресторане
Странная претензия от человека, который кроме освежителя воздуха в туалете или состава Балтики 7 ничего другого не читает)
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Ответ Йенс Мустерманн
Игуся и книги https://i.imgur.com/cN7pJih.png
Это не она, не в кепке же
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