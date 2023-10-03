Ига Швентек: «Моя жизнь гармоничнее, когда я читаю. И мне нравится мысленно погружаться в другой мир»

Ига Швентек объяснила, почему уделяет особое внимание чтению.

В начале года она запустила челлендж «12 книг за год или больше: читаем вместе с Игой».

«Мне показалось, что люди перестали читать, потому что сейчас столько других вариантов. Многие дети все время сидят в соцсетях, на ютубе или просто в интернете. Я хочу показать им другой подход и другой способ провести время. В каком-то смысле я убеждаю молодых людей больше читать.

Мне кажется, моя жизнь гармоничнее, когда я читаю, и это отличный способ провести свободное время. Мне нравится уходить мыслями в другой мир. Для меня это словно путешествие».

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