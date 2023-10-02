Швентек о новом правиле предоставления BYE: «Мне оно кажется разумным»

Теги WTA China Open Ига Швентек Теннис

Вторая ракетка мира Ига Швентек не видит проблем в новом правиле performance BYE.

Теперь со второго круга начинают игроки, которые далеко прошли на прошлом турнире. Так, на турнире WTA 1000 в Пекине первый круг пропускают не лидеры посева, а все полуфиналистки турнира WTA 500 в Токио.

«Я особо не говорила об этом правиле, поскольку для меня это первые турниры, на которых происходят подобные вещи, хотя мы уже давно в туре. Мне оно кажется разумным: у меня были турниры, где я далеко проходила, и я знаю, что значит спешить на следующий турнир, не имея времени на отдых и подготовку.

Думаю, это хорошее правило, в нем есть смысл. Просто поразительно видеть, что у некоторых фаворитов нет BYE. Я знаю, что произошло какое-то недоразумение, небольшой скандал, но я просто хочу сосредоточиться на своем теннисе. Меня не волнует, что придется провести еще один матч – нужно выходить и побеждать. По правде говоря, мне все равно».

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2 комментария

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Syndycate
- Ига, почему сняли флажок с кепки?
- По правде говоря, мне всегда было все равно
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sashati
Все правильно сказала - всем нужно работать. Купил билет на первый день - а там Федерер)
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