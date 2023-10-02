Зверев о матче с Медведевым в Пекине: «Похоже, в этом году мы будем встречаться на каждом турнире»

Александр Зверев прокомментировал полуфинал в Пекине против Даниила Медведева.

В личных встречах Медведев ведет 9:7.

«Похоже, в этом году мы будем встречаться на каждом турнире. Это уже наш пятый матч. И каждый раз это битва, поэтому я с нетерпением ее жду.

Он играет в замечательный теннис. Надеюсь, я смогу показать свою лучшую игру», – сказал Зверев в интервью на корте.

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