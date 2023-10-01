Тэйлор Фриц: «У меня с начала американской серии проблемы с запястьем. За 3 недели у нас было 3 разных мяча»
Тэйлор Фриц присоединился к претензиям к частой смене мячей на турнирах.
Ранее Зизу Бергс пожаловался, что «многие игроки травмируют запястья, но, наверное, это можно было бы предотвратить, если бы мячи не меняли каждую неделю». Недавно Бергс надорвал связку в левом запястье.
Бергса поддержал в сторис Стэн Вавринка, написавший «Да 🙄🎾🤦🏻♂️».
Фриц тоже отреагировал: «Из-за смены мячей у меня с начала американской серии проблемы с запястьем. За три недели у нас было три разных мяча».
В нба и нхл уже бы раз десять забастовку устроили и по мЕньшему поводу)
А тут люди травмируются, теряют миллионы дохода и ничего, терпят)
Джок бы порешал с профсоюзом в т.ч такие моменты, но ребята не хотят)
Ну ок)