Тэйлор Фриц: «У меня с начала американской серии проблемы с запястьем. За 3 недели у нас было 3 разных мяча»

Теги ATP Стэн Вавринка Тэйлор Фриц Зизу Бергс Теннис

Тэйлор Фриц присоединился к претензиям к частой смене мячей на турнирах.

Ранее Зизу Бергс пожаловался, что «многие игроки травмируют запястья, но, наверное, это можно было бы предотвратить, если бы мячи не меняли каждую неделю». Недавно Бергс надорвал связку в левом запястье.

Бергса поддержал в сторис Стэн Вавринка, написавший «Да 🙄🎾🤦🏻‍♂️».

Фриц тоже отреагировал: «Из-за смены мячей у меня с начала американской серии проблемы с запястьем. За три недели у нас было три разных мяча».

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3 комментария

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Sincere
Ответ Nikolay Stavrogin
Красиво теннисные ассоциации унижают игроков) В нба и нхл уже бы раз десять забастовку устроили и по мЕньшему поводу) А тут люди травмируются, теряют миллионы дохода и ничего, терпят) Джок бы порешал с профсоюзом в т.ч такие моменты, но ребята не хотят) Ну ок)
Почему не решает?
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Nikolay Stavrogin
Красиво теннисные ассоциации унижают игроков)
В нба и нхл уже бы раз десять забастовку устроили и по мЕньшему поводу)
А тут люди травмируются, теряют миллионы дохода и ничего, терпят)
Джок бы порешал с профсоюзом в т.ч такие моменты, но ребята не хотят)
Ну ок)
+2
-2
0
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