16-летняя Андреева второй раз в сезоне обыграла №11 Крейчикову. Это самая рейтинговая соперница, которую она побеждала

62-я ракетка мира обыграла №11 в первом круге в Пекине – 6:2, 6:2.

Андреева повела в личных встречах 2:0. Крейчикова остается самой рейтинговой соперницей, которую побеждала Андреева. На момент их матча на « » Крейчикова тоже была №11 (тогда чешка снялась при счете 6:3, 4:0).

Теперь у Андреевой четыре победы в восьми матчах против представительниц топ-20.

16-летняя россиянка – самая молодая теннисистка, которая выигрывала матч на этом турнире.

Дальше Андреева, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, поборется с Анастасией Павлюченковой, получившей performance BYE во второй круг.

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