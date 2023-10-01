16-летняя Андреева второй раз в сезоне обыграла №11 Крейчикову. Это самая рейтинговая соперница, которую она побеждала

Теги WTA China Open Барбора Крейчикова Мирра Андреева Теннис

62-я ракетка мира Мирра Андреева обыграла №11 Барбору Крейчикову в первом круге в Пекине – 6:2, 6:2.

Андреева повела в личных встречах 2:0. Крейчикова остается самой рейтинговой соперницей, которую побеждала Андреева. На момент их матча на «Уимблдоне» Крейчикова тоже была №11 (тогда чешка снялась при счете 6:3, 4:0).

Теперь у Андреевой четыре победы в восьми матчах против представительниц топ-20.

16-летняя россиянка – самая молодая теннисистка, которая выигрывала матч на этом турнире.

Дальше Андреева, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, поборется с Анастасией Павлюченковой, получившей performance BYE во второй круг.

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6 комментариев

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Hardy
неплохая клиентка нарисовалась
+18
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Ivan Stasuk
Клиент Мирры походу ) бедняжка .
Мирра ее задолбала свечками
Барбора вооще не знала что делать ) такое она видела много лет назад в детском теннисе...
+14
-1
+13
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Erika_i
Грамотная, осмысленная, зрелая игра от Мирры в этом матче. Превзошла ожидания. Поздравления
+3
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Ксюша Ефимова
Ответ Ivan Stasuk
Клиент Мирры походу ) бедняжка . Мирра ее задолбала свечками Барбора вооще не знала что делать ) такое она видела много лет назад в детском теннисе...
Комментаторы предположили, что у Барборы проблемы с шеей какие-то, поэтому так тяжко было со свечками и подача просела. Мирра молодец что пользовалась.
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Ivan Stasuk
Ответ Ксюша Ефимова
Комментаторы предположили, что у Барборы проблемы с шеей какие-то, поэтому так тяжко было со свечками и подача просела. Мирра молодец что пользовалась.
Да я заметил она как играть против Мирры так сразу начинает разваливается....
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