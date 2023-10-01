16-летняя Андреева второй раз в сезоне обыграла №11 Крейчикову. Это самая рейтинговая соперница, которую она побеждала
62-я ракетка мира Мирра Андреева обыграла №11 Барбору Крейчикову в первом круге в Пекине – 6:2, 6:2.
Андреева повела в личных встречах 2:0. Крейчикова остается самой рейтинговой соперницей, которую побеждала Андреева. На момент их матча на «Уимблдоне» Крейчикова тоже была №11 (тогда чешка снялась при счете 6:3, 4:0).
Теперь у Андреевой четыре победы в восьми матчах против представительниц топ-20.
16-летняя россиянка – самая молодая теннисистка, которая выигрывала матч на этом турнире.
Дальше Андреева, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, поборется с Анастасией Павлюченковой, получившей performance BYE во второй круг.
Мирра ее задолбала свечками
Барбора вооще не знала что делать ) такое она видела много лет назад в детском теннисе...