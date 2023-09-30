Грикспор об увлечении мотогонками: «Сейчас это слишком опасно, хотя я и очень скучаю по экстриму»

Теги ATP Тэллон Грикспор Теннис

Тэллон Грикспор рассказал об увлечении мотогонками.

Сегодня он вышел в четвертьфинал в Астане.

«Отец, к сожалению, больше никак не связан с мотогонками. Но мои племянники занимаются. Так что в моей семье разделение на гонки и теннис.

Я занимался в прошлом, и мне это до сих пор нравится, и я смотрю очень много гонок. Но сейчас это слишком опасно. Помню, в юниорах прокатился за пару дней до матча, повредил запястье и выпал на три недели.

Родители настояли – никакого больше байка. Я очень скучаю по экстриму и, думаю, займусь ими уже после окончания теннисной карьеры».

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