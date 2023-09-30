Гауфф о победе на US Open: «Было потрясающе, но пора двигаться дальше»

Коко Гауфф рассказала, что делала после победы на US Open.

В Пекине она проведет первый турнир после того, как взяла «Большой шлем».

«Когда я приехала домой, все было очень спокойно. Я взяла недельный отпуск – до этого никогда не отходила от тенниса так надолго. Было немного странно, когда тебе нечего делать.

Потом мы отпраздновали с друзьями и родными, которые могли приехать во Флориду. А потом сразу начала тренироваться и работать – мне этого хотелось. Неделя без тенниса – это очень долго.

Вообще было немного странно. Сначала ты переживаешь один из главных моментов в жизни, а потом едешь домой и снова занимаешься уборкой и другими обычными делами.

Но я не удивлена. У меня впереди еще много тенниса. Я не хочу на этом зацикливаться. Было потрясающе, но пора двигаться дальше».

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