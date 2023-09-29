Кудерметова о том, готовила ли особую тактику против Швентек: «Нет. Я просто старалась верить, что могу ее победить»
Вероника Кудерметова прокомментировала первую победу над Игой Швентек.
Ее спросили, готовила ли она особую тактику на этот матч. До этой встречи она взяла у польки всего 10 геймов в четырех матчах.
«Нет. Я просто старалась верить, что могу ее победить. Сегодня у меня получилось – и я рада, что мне удалось изменить ситуацию, выиграть один матч.
Я сегодня очень хорошо подавала – я очень этим довольна. Но в последнем гейме я сосредотачивалась на том, чтобы играть розыгрыши. Я была готова к этому, а не старалась закончить все подачей».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Удачи в полуфинале!
Жаль что дальше по курсу Настя...и тоже на волне....