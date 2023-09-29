Кудерметова о том, готовила ли особую тактику против Швентек: «Нет. Я просто старалась верить, что могу ее победить»

Теги WTA Toray Pan Pacific Open Вероника Кудерметова Ига Швентек Теннис

Вероника Кудерметова прокомментировала первую победу над Игой Швентек.

Ее спросили, готовила ли она особую тактику на этот матч. До этой встречи она взяла у польки всего 10 геймов в четырех матчах.

«Нет. Я просто старалась верить, что могу ее победить. Сегодня у меня получилось – и я рада, что мне удалось изменить ситуацию, выиграть один матч.

Я сегодня очень хорошо подавала – я очень этим довольна. Но в последнем гейме я сосредотачивалась на том, чтобы играть розыгрыши. Я была готова к этому, а не старалась закончить все подачей».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Удивила Вероника, приятно удивила!👍💪
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TennisForever
Отлично просто,Вероника👍
Удачи в полуфинале!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Порядка.нет
Вероника поймала победную волну!
Жаль что дальше по курсу Настя...и тоже на волне....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
F1eury
Ника размочила личку против Кепки (1-4). В следующем году догонит, а может и 5-4 сделает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминик
У Кудри была тактика и она ее придерживалась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вульф Броун
Ответ Syndycate
После аплодирования Зеленского украинскому эсэсовцу, который убивал польских евреев, конечно пройдет)
Дак думать сразу надо было с кем миловаться)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вульф Броун
Ответ Порядка.нет
Вероника поймала победную волну! Жаль что дальше по курсу Настя...и тоже на волне....
Жаль...или ждаль?) Похоже что таких вот матчей мы и ждём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий