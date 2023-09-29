Кудерметова о том, готовила ли особую тактику против Швентек: «Нет. Я просто старалась верить, что могу ее победить»

Вероника Кудерметова прокомментировала первую победу над Игой Швентек.

Ее спросили, готовила ли она особую тактику на этот матч. До этой встречи она взяла у польки всего 10 геймов в четырех матчах.

«Нет. Я просто старалась верить, что могу ее победить. Сегодня у меня получилось – и я рада, что мне удалось изменить ситуацию, выиграть один матч.

Я сегодня очень хорошо подавала – я очень этим довольна. Но в последнем гейме я сосредотачивалась на том, чтобы играть розыгрыши. Я была готова к этому, а не старалась закончить все подачей».

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