Касаткина о жаре в Токио: «Если у вас есть крыша, лучше ее закрыть, а не заставлять игроков чуть ли не умирать на корте»

Теги WTA Rakuten Japan Open Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина рассказала, как справляется с жарой в Токио.

В городе сейчас +32.

Во втором круге Касаткина обыграла Деспину Папамихаил (6:4, 6:4) и в четвертьфинале поборется с Джессикой Пегулой.

«У нас не так много вариантов: мы используем полотенца со льдом, добавки, которые помогают избежать обезвоживания. Но в конечном счете невозможно бороться с тем, что ты не контролируешь. Думаю, в таких условиях, если у вас есть крыша, лучше ее закрыть. Если у вас есть такие возможности, лучше ими воспользоваться, а не заставлять игроков чуть ли не умирать на корте».

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2 комментария

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sined2000
Медведев одобряет
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Erika_i
во втором сете Даша выглядела так, будто не может оценить, хватит ли здоровья доиграть вообще. С победой ее, это конечно, но главное спасибо, что живая. Тяжело было ей в матче
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