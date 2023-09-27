Звонарева вышла в 1/4 финала WTA впервые с 2021 года

Экс-вторая ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо. Это произошло после отказа при счете 6:4, 1:0 в пользу россиянки.

39-летняя Звонарева, сейчас занимающая 526-ю строчку рейтинга, вышла в четвертьфинал на уровне основного тура впервые с февраля 2021 года. Тогда она сделала это в Санкт-Петербурге.

Дальше россиянка сыграет с или .

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