Хачанов в Чжухае заработал 149 тысяч долларов, Сафиуллин в Чэнду – 102 тысячи

Карен Хачанов получил 149 330 долларов за победу в финале в Чжухае. Теперь его выигрыш за сезон составляет 2,1 млн, а за карьеру – 14,6.

Роман Сафиуллин, проигравший в финале в Чэнду Александру Звереву, заработал 102 285 долларов. В этом сезоне россиянин в сумме выиграл 1,13 млн, а всего за карьеру – 1,83 млн.

У Хачанова был частичный перелом в позвоночнике – а теперь он взял титул. Первый за 5 лет!

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе