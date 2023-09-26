Хачанов в Чжухае заработал 149 тысяч долларов, Сафиуллин в Чэнду – 102 тысячи

Теги ATP Карен Хачанов Роман Сафиуллин призовые Chengdu Open Huajin Securities Zhuhai Championships Теннис

Карен Хачанов получил 149 330 долларов за победу в финале в Чжухае. Теперь его выигрыш за сезон составляет 2,1 млн, а за карьеру – 14,6.

Роман Сафиуллин, проигравший в финале в Чэнду Александру Звереву, заработал 102 285 долларов. В этом сезоне россиянин в сумме выиграл 1,13 млн, а всего за карьеру – 1,83 млн.

У Хачанова был частичный перелом в позвоночнике – а теперь он взял титул. Первый за 5 лет! 

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2 комментария

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Хаскерс
Деньги хорошие, но главное, что того же Сафиулина с супругой ждет сытый год впереди - с таким рейтингом куча основ богатых турниров, а где то и посеется. Это больше ста тысяч.
+9
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+9
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инок
Хорошая прибавка к семейному бюджету. Успехов вам и дальше парни!
+3
-1
+2
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