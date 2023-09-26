Хачанов выиграл первый личный титул с 2018-го

15-я ракетка мира обыграл №46 в финале в Чжухае – 7:6(2), 6:1.

Хачанов победил в девяти из 10 последних матчей против левшей.

Россиянин выиграл турнир впервые с 2018 года, когда победил на «Мастерсе» в Париже. Теперь у него пять титулов на уровне . Напомним, в 2021-м Хачанов стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной.

Хачанов провел третий турнир после травмы. Он не выступал больше двух месяцев из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника, вернувшись в Цинциннати, где сыграл пару, и на US Open, где выбыл в первом круге одиночки.

По итогам турнира Хачанов поднимется на одну строчку рейтинга.

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