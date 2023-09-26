Хачанов выиграл первый личный титул с 2018-го

Теги ATP Карен Хачанов Йошихито Нишиока Huajin Securities Zhuhai Championships Теннис

15-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл №46 Йошихито Нишиоку в финале в Чжухае – 7:6(2), 6:1.

Хачанов победил в девяти из 10 последних матчей против левшей.

Россиянин выиграл турнир впервые с 2018 года, когда победил на «Мастерсе» в Париже. Теперь у него пять титулов на уровне ATP. Напомним, в 2021-м Хачанов стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной.

Хачанов провел третий турнир после травмы. Он не выступал больше двух месяцев из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника, вернувшись в Цинциннати, где сыграл пару, и на US Open, где выбыл в первом круге одиночки.

По итогам турнира Хачанов поднимется на одну строчку рейтинга.

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16 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ Великий Алонсо
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Ну, так на Шлемах и Мастерсах Карен неплохо выступает в последнее время, проблема была именно в водокачках)) Игрок второй десятки обычно 1-2 титула такого уровня в год берет, а у Карена засуха на 5 лет была...
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N.S.A.8.5
И это после травмы! Кто нибудь после стрессового перелома так быстро брал титул? Только Рублёв я помню быстрее это сделал в 2019 году.
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jqzn88xn6n
С победой! Красавчик
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Матвей Суицидин
Ответ Великий Алонсо
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кто-то должен был это сделать)
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Антон Тимофеев
Хорошо, что Медведев сюда не поехал, нужен был Карену этот титул... Шансов на Итоговый, пожалуй, по прежнему почти нет, но, все же, приятно взять пятый титул.

Да и чек для 250-ка тут очень приличный.
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Стэн Смит
Чистая победа.
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Док Аксель
Карена с долгожданной победой на турнире !
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seregqua
Карен давно заслуживал титул взять, всё-таки все 5 лет с Берси он стоял в топ-30 и большую часть времени в топ-20. Регулярно проходил в 1/2 финала на разных турнирах, но не складывалось.

На этом турнире получилось ещё и хорошие победы одержать: #39 Макдональд, #33 Корда, #46 Нишиока. Хороший результат после травмы и то, что нужно, перед Пекином и двумя Мастерами для уверенности.

В рейтинге Карен теперь вернётся в топ-15 и будет #14.

По титулам (личные+Дэвис+Хопман) среди россиян ситуация следующая:

Е. Кафельников - 27
Н. Давыденко - 22
Д. Медведев - 21
М. Сафин - 17
А. Рублев - 15
М. Южный - 12
Д. Турсунов - 9
А. Чесноков - 7
К. Хачанов - 6
И. Андреев - 4
А. Карацев - 4
А. Волков - 3
А. Черкасов - 2
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Андрей Никитин99
Ответ Великий Алонсо
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🤡
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Великий Алонсо
Ответ N.S.A.8.5
И это после травмы! Кто нибудь после стрессового перелома так быстро брал титул? Только Рублёв я помню быстрее это сделал в 2019 году.
Я думаю Новаче и пьяный бы выиграл эту водокачку, с такими соперниками
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Антон Тимофеев
Ответ Великий Алонсо
Я думаю Новаче и пьяный бы выиграл эту водокачку, с такими соперниками
Сравнение Хачанова с пьяным Новаком очень крутое для Карена))) Мне казалось, эти 2 игрока вообще не могут рядом стоять, но, видимо, вам нравится Карен и вы его уважили, спасибо.
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инок
С долгожданным титулом, Карен. Молодец! Разобрался с неуступчивым японцем.
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инок
Поздравления Карену, первая победа после травмы, просто красавец!
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OnlyDendy
Наконец то!
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N.S.A.8.5
Ответ Великий Алонсо
Я думаю Новаче и пьяный бы выиграл эту водокачку, с такими соперниками
На АО теже соперники у него были.
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