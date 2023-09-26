Хачанов выиграл первый личный титул с 2018-го
15-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл №46 Йошихито Нишиоку в финале в Чжухае – 7:6(2), 6:1.
Хачанов победил в девяти из 10 последних матчей против левшей.
Россиянин выиграл турнир впервые с 2018 года, когда победил на «Мастерсе» в Париже. Теперь у него пять титулов на уровне ATP. Напомним, в 2021-м Хачанов стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной.
Хачанов провел третий турнир после травмы. Он не выступал больше двух месяцев из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника, вернувшись в Цинциннати, где сыграл пару, и на US Open, где выбыл в первом круге одиночки.
По итогам турнира Хачанов поднимется на одну строчку рейтинга.
Да и чек для 250-ка тут очень приличный.
На этом турнире получилось ещё и хорошие победы одержать: #39 Макдональд, #33 Корда, #46 Нишиока. Хороший результат после травмы и то, что нужно, перед Пекином и двумя Мастерами для уверенности.
В рейтинге Карен теперь вернётся в топ-15 и будет #14.
По титулам (личные+Дэвис+Хопман) среди россиян ситуация следующая:
Е. Кафельников - 27
Н. Давыденко - 22
Д. Медведев - 21
М. Сафин - 17
А. Рублев - 15
М. Южный - 12
Д. Турсунов - 9
А. Чесноков - 7
К. Хачанов - 6
И. Андреев - 4
А. Карацев - 4
А. Волков - 3
А. Черкасов - 2