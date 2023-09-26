Хачанов посвятил семье победу в Чжухае: «Посылаю им крепкие объятия и поцелуи»

Карен Хачанов посвятил семье победу на турнире в Чжухае.

В финале он обыграл Йошихито Нишиоку – 7:6(2), 6:1.

«Я хочу поблагодарить свою семью – жену Веронику, сына Давида, младшего сына Микаэля. Они сейчас 100% смотрят и улыбаются. Посылаю им крепкие объятия и поцелуи. Они мои самые главные болельщики…

Я только возвращаюсь после травмы. Приезжая сюда, в Чжухай, я надеялся просто сыграть какие-то матчи. Чтобы снова войти в игровой ритм. Я три месяца вообще не выступал в туре и очень соскучился. Я очень хотел вернуться и снова выиграть титул спустя несколько лет. Это действительно особенная победа. Посвящаю ее своей семье».

Также он обратился к своему сопернику.

«Я не знал, что у тебя завтра день рождения, иначе сыграл бы по-другому (улыбается). Когда я играю с тобой, то думаю: «Ух ты, нужно много бегать». Влево, вправо, влево, вправо, как в настольном теннисе. Ты один из самых вежливых и приятных парней в туре», – сказал Хачанов на церемонии награждения.

У Хачанова был частичный перелом в позвоночнике – а теперь он взял титул. Первый за 5 лет!

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