Рейтинг WTA. Саккари стала №6, Гарсия вернулась в топ-10, Доулхайд поднялась на 69 строчек

Теги рейтинги WTA Кэролайн Доулхайд Каролин Гарсия Мария Саккари Сиюй Ван Теннис

Чемпионка турнира в Гвадалахаре Мария Саккари стала шестой ракеткой мира.

Финалистка Кэролайн Доулхайд взлетела на 69 позиций и дебютировала в топ-50.

Ван Сиюй, выигравшая в Гуанчжоу первый титул, поднялась на 30 строчек.

WTA Singles Rankings

Положение на 25 сентября 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9266
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8195
3 (3) Коко Гауфф (США) 6165
4 (4) Джессика Пегула (США) 5755
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5665
6 (9) Мария Саккари (Греция) 4360
7 (7) Онс Жабер (Тунис) 3875
8 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 3830
9 (8) Каролина Мухова (Чехия) 3765
10 (11) Каролин Гарсия (Франция) 3335
13 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2790
19 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2170
21 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2250
22 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2000
25 (27) Магда Линетт (Польша) 1786
27 (26) Анастасия Потапова (Россия) 1685
31 (53) София Кенин (США) 1391
40 (40) Анна Блинкова (Россия) 1263
41 (53) Мартина Тревисан (Италия) 1217
42 (111) Кэролайн Доулхайд (США) 1211
58 (88) Ван Сиюй (Китай) 1018
62 (57) Мирра Андреева (Россия) 979
68 (62) Элина Аванесян (Россия) 931
78 (75) Камилла Рахимова (Россия) 826
80 (77) Анна Калинская (Россия) 814
85 (83) Диана Шнайдер (Россия) 791
86 (82) Анастасия Павлюченкова (Россия) 790
84 (71) Тэйлор Таунсенд (США) 775

 

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