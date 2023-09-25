Рейтинг WTA. Саккари стала №6, Гарсия вернулась в топ-10, Доулхайд поднялась на 69 строчек

Чемпионка турнира в Гвадалахаре Мария Саккари стала шестой ракеткой мира.

Финалистка Кэролайн Доулхайд взлетела на 69 позиций и дебютировала в топ-50.

Ван Сиюй, выигравшая в Гуанчжоу первый титул, поднялась на 30 строчек.

WTA Singles Rankings

Положение на 25 сентября 2023

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