Рейтинг WTA. Саккари стала №6, Гарсия вернулась в топ-10, Доулхайд поднялась на 69 строчек
Чемпионка турнира в Гвадалахаре Мария Саккари стала шестой ракеткой мира.
Финалистка Кэролайн Доулхайд взлетела на 69 позиций и дебютировала в топ-50.
Ван Сиюй, выигравшая в Гуанчжоу первый титул, поднялась на 30 строчек.
Положение на 25 сентября 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9266
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8195
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6165
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5755
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5665
|6 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|4360
|7 (7)
|Онс Жабер (Тунис)
|3875
|8 (6)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3830
|9 (8)
|Каролина Мухова (Чехия)
|3765
|10 (11)
|Каролин Гарсия (Франция)
|3335
|13 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2790
|19 (19)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2170
|21 (20)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2250
|22 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2000
|25 (27)
|Магда Линетт (Польша)
|1786
|27 (26)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1685
|31 (53)
|София Кенин (США)
|1391
|40 (40)
|Анна Блинкова (Россия)
|1263
|41 (53)
|Мартина Тревисан (Италия)
|1217
|42 (111)
|Кэролайн Доулхайд (США)
|1211
|58 (88)
|Ван Сиюй (Китай)
|1018
|62 (57)
|Мирра Андреева (Россия)
|979
|68 (62)
|Элина Аванесян (Россия)
|931
|78 (75)
|Камилла Рахимова (Россия)
|826
|80 (77)
|Анна Калинская (Россия)
|814
|85 (83)
|Диана Шнайдер (Россия)
|791
|86 (82)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|790
|84 (71)
|Тэйлор Таунсенд (США)
|775
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