Кубок Лэйвера. Рублев во второй день сыграет с Фрицем, Рууд – с Полом, Хуркач встретится с Тиафу

Кубок Лэйвера опубликовал расписание на субботу, 23 сентября.

Во второй день пройдут три одиночных матча и один парный.

Андрей Рублев встретится с Тэйлором Фрицем в 23:00 по Москве. Затем Каспер Рууд поборется с Томми Полом.

В вечерней сессии не ранее 05:00 мск Хуберт Хуркач сыграет с Фрэнсисом Тиафу.

Программу дня закроет пара Хуркача и Гаэля Монфиса против Феликса Оже-Альяссима и Бена Шелтона.

Напомним, после первого игрового дня Мир обыгрывает Европу 4:0.

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