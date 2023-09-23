Кубок Лэйвера. Рублев во второй день сыграет с Фрицем, Рууд – с Полом, Хуркач встретится с Тиафу
Кубок Лэйвера опубликовал расписание на субботу, 23 сентября.
Во второй день пройдут три одиночных матча и один парный.
Андрей Рублев встретится с Тэйлором Фрицем в 23:00 по Москве. Затем Каспер Рууд поборется с Томми Полом.
В вечерней сессии не ранее 05:00 мск Хуберт Хуркач сыграет с Фрэнсисом Тиафу.
Программу дня закроет пара Хуркача и Гаэля Монфиса против Феликса Оже-Альяссима и Бена Шелтона.
Напомним, после первого игрового дня Мир обыгрывает Европу 4:0.
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