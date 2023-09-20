Стефанос Циципас: «Самое большое влияние на теннис оказал Федерер – с огромным отрывом»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP GOAT Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас назвал Новака Джоковича лучшим теннисистом в истории.

Он высказался о Большой тройке мужского тенниса – Джоковиче, Роджере Федерере и Рафаэле Надале.

«Нет никаких сомнений, что по статистике Джокович – лучший. Он бьет рекорд за рекордом. У него есть такая жажда, хотя ему уже и не нужно ничего доказывать. Но такая у него природа.

Он никогда не бывает доволен, всегда пытается что-то кому-то доказать. Я не знаю, что и кому. Но у него в глазах есть такой блеск.

При этом самое большое влияние на теннис оказал Федерер – с огромным отрывом. Думаю, никто не достигнет той тонкости и красоты, которые он привнес в теннис, его волшебства на корте.

А Надаль – величайший боец, которого я только видел. Причем не только в теннисе, а вообще в спорте».

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2 комментария

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kkeril
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Сергей48
Не нравится мне Циципас) но это высказывание точно характеризует большую тройку, и не могу с ним не согласиться!
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