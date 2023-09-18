Хаддад-Майя снялась с турнира в Гвадалахаре. Она порезалась осколками двери душевой кабинки в отеле

Теги травмы WTA Беатрис Хаддад Майя Guadalajara Open Akron Теннис

Беатрис Хаддад-Майя пропустит турнир WTA 1000 в Гвадалахаре.

«Вчера вечером, в воскресенье, когда я открыла душевую кабинку в ванной отеля, дверь просто лопнула, и теперь у меня порезы нескольких частей тела. Пришлось поехать в больницу в Гвадалахаре, чтобы наложить швы (в том числе на обе руки), и, к сожалению, я не смогу сыграть здесь, в Мексике (это место особое для теннисистов, благодаря тому, как гостеприимно встречают нас болельщики и как упорно работают организаторы).

Если не считать испуга, я в порядке. Последствия могли быть куда более серьезные. Сейчас мне нужно несколько дней, чтобы зажили раны, и я смогу вернуться к последней части сезона и продолжу идти к целям на 2023 год», – объяснила Хаддад Майя.

Сегодня бразильянка должна была сыграть в первом круге против Даниэль Коллинз. Ее заменит лаки-лузер Сачия Викери.

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3 комментария

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justbored
Ну почему собственно игроки вроде Швентек не рвутся в Мексику ))
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Vale1
Действительно повезло, что так легко отделалась... Скорейшего выздоровления)
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Erika_i
отель ей сильно должен
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