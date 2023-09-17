Кубок Дэвиса. Великобритания обыгрывает Францию, Италия – Швецию
Дэн Эванс играет с Артуром Фисом на групповом этапе Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса
12 – 17 сентября 2023
Групповой этап финального турнира
Группа A
Италия – Швеция
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.18
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.09
Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – Филип Бергеви (Швеция) / Андре Горанссон (Швеция)
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.00
Группа B
Великобритания – Франция
- Дата проведения
- 17 сентября, 15.17
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.41
Дэн Эванс (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания) – Николя Маю (Франция) / Эдуард Роже-Васселин (Франция)
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.50
Группа C
Испания – Южная Корея
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.18
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.09
Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – Филип Бергеви (Швеция) / Андре Горанссон (Швеция)
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.00
Группа D
Хорватия – Нидерланды
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.17
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.35
Иван Додиг (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – Матве Мидделькооп (Нидерланды) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды)
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.00
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