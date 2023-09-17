Кубок Дэвиса. Великобритания обыгрывает Францию, Италия – Швецию

Теги результаты Кубок Дэвиса ATP Теннис

Дэн Эванс играет с Артуром Фисом на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса

12 – 17 сентября 2023

Групповой этап финального турнира

Группа A

Италия – Швеция 

Маттео Арнальди (Италия) Лео Борг (Швеция)
6:4|6:3
Дата проведения
17 сентября, 16.18
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Элиас Имер (Швеция)
6:4|0:0
Дата проведения
17 сентября, 18.09
Онлайн матча

 

Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) Филип Бергеви (Швеция) / Андре Горанссон (Швеция)
Дата проведения
17 сентября, 19.00
Онлайн матча

Группа B

Великобритания – Франция

Дэн Эванс (Великобритания) Артур Фис (Франция)
3:6|6:3|6:4
Дата проведения
17 сентября, 15.17
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Юго Эмбер (Франция)
6:7|0:0
Дата проведения
17 сентября, 17.41
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания) Николя Маю (Франция) / Эдуард Роже-Васселин (Франция)
Дата проведения
17 сентября, 18.50
Онлайн матча

Группа C

Испания – Южная Корея

Маттео Арнальди (Италия) Лео Борг (Швеция)
6:4|6:3
Дата проведения
17 сентября, 16.18
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Элиас Имер (Швеция)
6:4|0:0
Дата проведения
17 сентября, 18.09
Онлайн матча

 

Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) Филип Бергеви (Швеция) / Андре Горанссон (Швеция)
Дата проведения
17 сентября, 19.00
Онлайн матча

Группа D

Хорватия – Нидерланды

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Дуе Айдукович (Хорватия)
6:3|3:6|7:5
Дата проведения
17 сентября, 16.17
Онлайн матча

 

Борна Гойо (Хорватия) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
1:2
Дата проведения
17 сентября, 18.35
Онлайн матча

 

Иван Додиг (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) Матве Мидделькооп (Нидерланды) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды)
Дата проведения
17 сентября, 19.00
Онлайн матча

1 комментарий

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Stas Salesov
Цици - лузер, все проиграл. Никакого потенциального финального Дэвиса для Греции в 2024. Молчану и словакским парникам влетел перед домашними трибунами в Афинах
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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