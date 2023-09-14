Жабер о призовых нерейтинговых игроков: «Такой красивый вид спорта, который смотрит множество людей, должен приносить гораздо больше денег»

Онс Жабер считает, что игроки топ-500 должны зарабатывать больше.

«Если вы знаете меня и какой я человек, то [вы в курсе, что] я очень люблю помогать игрокам. Я искренне люблю этот спорт. Я считаю, что этот спорт заслуживает большего. Как сказал Новак, наш спорт на третьем месте в мире по просмотрам, и лишь немногие игроки могут заработать этим на жизнь. Это нелогично... Если посчитать, то результат немыслимый.

Я вижу столько игроков, которые сталкиваются с теми же трудностями, что я в свое время. На мой взгляд, такой красивый вид спорта, который смотрит множество людей, должен приносить гораздо больше денег. Денег для того, чтобы наслаждаться спортом и не думать: «Как я заплачу тренеру? И мне нужен физиотерапевт».

В основном все оплачиваем мы. Ладно, и я считаю, что это нормально. Но мне кажется, что, возможно, игроки топ-500 должны хорошо зарабатывать, чтобы не беспокоиться о деньгах и получать удовольствие от этого спорта».

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