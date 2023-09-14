Сын Борга, стоящий 334-м в рейтинге: «Моя цель – в следующем году попасть на Australian Open»

Лео Борг прокомментировал дебют в Кубке Дэвиса.

Он сыграл на групповом этапе с Кристианом Гарином – 6:7(6), 6:3, 5:7.

«Я мечтал сыграть в Кубке Дэвиса, это прекрасное чувство. Конечно, я видел несколько видео, как в Кубке Дэвиса играл отец. Приятно, что я немного иду по его стопам», – сказал сын 11-кратного чемпиона «Больших шлемов» и обладателя Кубка Дэвиса-1975.

Также 20-летний Борг оценил свой прогресс.

«В начале этого года я стоял примерно 550-м, а сейчас – примерно 340-м, это однозначно позитивно. Но, конечно, я хочу большего. Моя цель – в следующем году попасть на Australian Open.

Я не забегаю вперед, но я очень хорошо играл, у меня есть несколько титулов ITF. Все идет в верном направлении. Я упорно работаю, поэтому приятно видеть определенные результаты».

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